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Выборы на Украине ,  
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Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Один из кандидатов на пост президента Украины актер Владимир Зеленский проголосовал на выборах. Он посетил избирательный участок на проспекте героев Сталинграда в Киеве, передает корреспондент РБК.

Зеленский пришел на участок со своей женой Еленой. В ответ на вопрос журналистов о том, удалось ли ему поспать ночью перед вторым туром, он ответил: «Мало».

Участки в стране открылись в 8:00 и проработают до 20:00 по местному времени (совпадает с московским). По последним данным Госреестра от 31 марта, проголосовать во втором туре должны 35,57 млн человек, среди них — жители Крыма, Севастополя, и избиратели из-за границы.

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Как сообщил глава МВД страны Арсен Аваков, безопасность в день выборов обеспечивают около 130 тыс. правоохранителей, под охрану взяты более 30 тыс. избирательных участков.

За день до выборов стало известно, что наблюдатель от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько подал иск о снятии Зеленского с выборов. Поводом стала бесплатная раздача актером билетов на дебаты на стадионе «Олимпийский». По мнению истца, это можно было расценить как подкуп избирателей. Суд не нашел нарушений в действиях Зеленского и отклонил заявление.

По итогам первого тура, который прошел 31 марта, Зеленский получил 30,24% голосов, его оппонент, действующий лидер Петр Порошенко — 15,95%.



 

Теги: Владимир Зеленский, выборы на Украине
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