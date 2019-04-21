Зеленский проголосовал на выборах президента Украины

Один из кандидатов на пост президента Украины актер Владимир Зеленский проголосовал на выборах. Он посетил избирательный участок на проспекте героев Сталинграда в Киеве, передает корреспондент РБК.

Зеленский пришел на участок со своей женой Еленой. В ответ на вопрос журналистов о том, удалось ли ему поспать ночью перед вторым туром, он ответил: «Мало».

Участки в стране открылись в 8:00 и проработают до 20:00 по местному времени (совпадает с московским). По последним данным Госреестра от 31 марта, проголосовать во втором туре должны 35,57 млн человек, среди них — жители Крыма, Севастополя, и избиратели из-за границы.