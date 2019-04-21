Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 64,05 +0,16 EUR Бирж. 72,05 +0,24 Brent 72,00 +0,28% USD Нал. 64,60 63,57 EUR Нал. 72,61 71,57 USD ЦБ 63,96 -0,11 EUR ЦБ 71,92 -0,32 EUR/USD 1,1243 +0,0012 BTC/USD Бирж. 5 335,00 +16,90 IMOEX 2 563,90 +0,12% RTSI 1 260,82 -0,12% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Полиметалл ₽790 (+16,14%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
РусГидро ₽0,68 (+28,89%) прогноз ВТБ Капитал к 11.04.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лента новостей
Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 63,96 (-0,11) Quote, 19 апр, 13:04
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 71,92 (-0,32) Quote, 19 апр, 13:04
Телефонные террористы «заминировали» 18 торговых центров в Киеве Общество, 01:59 Два гола Радулова помогли «Далласу» победить «Нэшвилл» в матче плей-офф Общество, 01:33 Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов Политика, 01:06 Второй тур выборов президента Украины стартовал на участке в Австралии Политика, 00:47 Представитель армии Хафтара заявил о тяжелых боях на подступах к Триполи Политика, 00:10 Алексей Олейник проиграл нокаутом в главном бою турнира UFC в Петербурге Спорт, 00:04 Reuters узнал об арестах руководства бывшей правящей партии Судана Политика, 20 апр, 23:53 «Зенит» забил победный гол «Краснодару» на 95-й минуте Спорт, 20 апр, 23:07 Жена Зеленского объяснила причину попадания в базу «Миротворца» Политика, 20 апр, 23:03 Истец объяснил причину подачи заявления о снятии Зеленского с выборов Политика, 20 апр, 22:26 «Ювентус» восьмой раз подряд стал чемпионом Италии Спорт, 20 апр, 22:00 Де Ниро назвал Трампа полным неудачником и гангстером Политика, 20 апр, 21:52 Бизнес с друзьями: как научиться четко разделять личную жизнь и работу РБК и «Билайн» Бизнес, 20 апр, 21:30 В ДНР сообщили о попавших под обстрел в Донбассе журналистах ВГТРК Общество, 20 апр, 21:27
Выборы на Украине ,  
0 
Суд в Киеве отказался снять Зеленского с выборов
Снятия Владимира Зеленского с выборов за день до второго тура добивался общественный наблюдатель и адвокат Андрей Хилько. Он подал иск, обвинив команду Зеленского в подкупе избирателей
Владимир Зеленский (Фото: Pavlo Gonchar / ZUMA / ТАСС)

Шестой апелляционный суд Киева в ночь на воскресенье отклонил иск наблюдателя на выборах президента Украины адвоката Андрей Хилько, который требовал снять с выборов кандидата Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua.

Хилько обвинял команду Зеленского в подкупе избирателей — бесплатной раздаче билетов на стадион «Олимпийский», где в минувшую пятницу состоялись дебаты между кандидатами. Адвокат требовал отмены решения Центральной избирательной комиссии Украины о регистрации Зеленского кандидатом в президенты.

Видео: Ruptly

Поводом для подачи иска послужил пост команды Зеленского в Facebook, в котором кандидат говорил об открытии бронирования билетов на дебаты на стадион «Олимпийский». Истец трактовал это как бесплатную раздачу билетов, что, по его мнению, является подкупом избирателей.

Суд в свою очередь посчитал, что в действиях Зеленского нет нарушений и отклонил иск Хилько.

В штабе Порошенко заявили, что не имеют никакого отношения к подаче иска. Спикер штаба Олег Медведев в беседе с телеканалом «Громадське» опроверг информацию, что наблюдатель Хилько является адвокатом Порошенко.

Фотогалерея 
Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж

Иск с требованием отменить регистрацию Зеленского в качестве кандидата в президенты поступил в суд всего за несколько часов до начала второго тура выборов на Украине. Избирательные участки в стране должны открыться в 08:00 (совпадает с московским). Во втором туре за пост президента будут бороться Зеленский и Порошенко. Для победы одному из кандидатов нужно будет набрать больше голосов, чем у соперника.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Зеленский, выборы президента
Материалы по теме
Украинский адвокат подал иск об отстранении Зеленского от выборов
Политика
Аваков сравнил реальность на Украине с сериалом «Игра престолов»
Политика
МВД Украины оценило количество зрителей дебатов на стадионе в Киеве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter