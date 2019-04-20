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Выборы на Украине ,  
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Истец объяснил причину подачи заявления о снятии Зеленского с выборов

Наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько объяснил, почему подал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов президента. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Хилько заявил, что его возмутила бесплатная раздача Зеленским билетов на дебаты на киевском стадионе «Олимпийский», которые прошли 19 апреля. Согласно закону, это можно считать подкупом, уверен он.

«Если суд решит, что недостаточно аргументации с моей стороны в качестве наблюдателя, он мне откажет в открытии производства, — заявил Хилько. — Но мы можем изменить исковое требование».

Истец подчеркнул, что является независимым наблюдателем и не представляет интересы оппонента Зеленского, действующего президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, по словам Хилько, он не является адвокатом и не имеет юридического образования.

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Ранее он написал в Facebook, что заседание по иску должно было начаться 20 апреля в 21:00 (время совпадает с московским) в Шестом апелляционном административном суде. Как передает «Страна.ua», рассмотрение по делу перенесли на час позже, поскольку один из членов коллегии был на другом слушании.

Главный юрист штаба Зеленского Вадим Галайчук ранее заявил, что иск Хилько «не имеет никаких перспектив», а для его подачи нет правовых оснований. Как сообщила «Общественному» Ольга Айвазовская, председатель правления гражданской сети ОПОРА, которая наблюдает за выборами на Украине, «оснований для обжалования регистрации сейчас не может быть».

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта, по его итогам Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко — 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

Теги: Владимир Зеленский, выборы на Украине
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