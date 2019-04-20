Истец объяснил причину подачи заявления о снятии Зеленского с выборов

Наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько объяснил, почему подал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов президента. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

Хилько заявил, что его возмутила бесплатная раздача Зеленским билетов на дебаты на киевском стадионе «Олимпийский», которые прошли 19 апреля. Согласно закону, это можно считать подкупом, уверен он.

«Если суд решит, что недостаточно аргументации с моей стороны в качестве наблюдателя, он мне откажет в открытии производства, — заявил Хилько. — Но мы можем изменить исковое требование».

Истец подчеркнул, что является независимым наблюдателем и не представляет интересы оппонента Зеленского, действующего президента Украины Петра Порошенко. Кроме того, по словам Хилько, он не является адвокатом и не имеет юридического образования.