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Выборы на Украине ,  
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Украинский адвокат подал иск об отстранении Зеленского от выборов

Адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько подал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов президента. Заявление вечером 20 апреля рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.

На сайте Судебной власти Украины говорится, что предмет заявления — «признание нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата Зеленского».

Как сообщил Хилько в своем Facebook, заседание назначено на 21:00 (время совпадает с мск). За полчаса до начала рассмотрения он намерен провести брифинг для журналистов, субъектов избирательного процесса и правозащитников, где будет обсуждаться судебный процесс.

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Главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил агентству «Интерфакс-Украина», что иск Хилько «не имееет никаких перспектив», а для его подачи нет правовых оснований. По словам Галайчука, истец известен подачей ряда «странных» заявлений. В частности, рассказал юрист, Хилько подал иск о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном была незаконной «предвыборной агитацией».

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Встреча штаба Зеленского с Макроном прошла в Елисейском дворце 12 апреля, она продлилась около часа. По словам кандидата в президенты Украины, участники переговоров «обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины».

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта, по его итогам Зеленский набрал 30,24% голосов, а действующий лидер Петр Порошенко — 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.
 

Теги: Владимир Зеленский
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