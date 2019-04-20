Украинский адвокат подал иск об отстранении Зеленского от выборов

Адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрей Хилько подал иск о снятии Владимира Зеленского с выборов президента. Заявление вечером 20 апреля рассмотрит Шестой апелляционный административный суд.

На сайте Судебной власти Украины говорится, что предмет заявления — «признание нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата Зеленского».

Как сообщил Хилько в своем Facebook, заседание назначено на 21:00 (время совпадает с мск). За полчаса до начала рассмотрения он намерен провести брифинг для журналистов, субъектов избирательного процесса и правозащитников, где будет обсуждаться судебный процесс.

Главный юрист предвыборного штаба Зеленского Вадим Галайчук заявил агентству «Интерфакс-Украина», что иск Хилько «не имееет никаких перспектив», а для его подачи нет правовых оснований. По словам Галайчука, истец известен подачей ряда «странных» заявлений. В частности, рассказал юрист, Хилько подал иск о том, что встреча Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном была незаконной «предвыборной агитацией».