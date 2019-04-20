Власти Забайкалья назвали число потерявших имущество жителей региона

В Забайкальском крае 289 человек потеряли имущество из-за пожаров. Об этом сообщается на сайте правительство края.

«Огнем уничтожено 107 зданий и сооружений, в том числе 88 жилых домов. Пострадали (потеряли имущество) 289 человек, из них 39 детей», — говорится в сообщении. По данным властей, в пунктах временного размещения находятся 78 человек, среди которых 20 детей.

При этом в МЧС России сообщили, что в результате пожаров пострадали 23 человека, из которых семерых отправили в больницу, передает «РИА Новости». Два борта санавиации эвакуируют людей в Читу.

В ведомстве также отмечали, что от пожаров пострадали 152 дома, среди которых 98 жилых. В связи с возгораниями в Забайкальском крае ввели режим чрезвычайной опасности.