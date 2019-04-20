Минздрав Забайкалья сообщил об увеличении числа пострадавших от пожаров

Число пострадавших в результате пожаров в Забайкальском крае возросло с 25 до 27 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

По данным ведомства, пострадавшие получили термические травмы. Семь человек госпитализировано, двое — в тяжелом состоянии, шестеро — в состоянии средней степени тяжести. Еще 19 человек получили легкие повреждения.

Отмечается, что восемь человек из Борзинского, Ононского и Агинского районов Забайкальского края, где вспыхнули пожары​, доставили в Читу на двух вертолетах санавиации регионального Центра медицины катастроф.

Ранее спасатели регионального МЧС отчитались о ликвидации всех пожаров в 14 населенных пунктах Забайкальского края. В результате возгораний пострадали 152 дома, а 289 человек потеряли имущество.