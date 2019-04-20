Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожарах в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил главе МЧС России Евгению Зиничеву и врио губернатора Забайкалья Александру Осипову оказать всю необходимую помощь пострадавшим в результате пожаров в Забайкалье. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.

По его словам, Медведев выслушал доклады о предпринимаемых мерах по оказанию помощи людям, после чего дал соответствующие указания.

Премьер-министр заверил, что правительство России окажет всю необходимую поддержку людям, потерявшим жилье. Кроме того, Медведев распорядился в случае необходимости доставлять пострадавших на лечение в федеральные медицинские центры, сказал Олег Осипов.

Ранее Минздрав Забайкалья сообщил об увеличении числа пострадавших от пожаров с 25 до 27 человек. В МЧС отмечали, что все пожары в 14 населенных региона ликвидированы. В результате возгорания огнем уничтожено ​107 зданий, из них 88 — жилые дома.