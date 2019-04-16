В развалинах Нотр-Дама нашли петуха со шпиля собора

В ходе разбора обломков в районе собора Парижской Богоматери удалось найти флюгер в виде петуха, который был одним из его символов

Фото: Thibault Camus / AP

Факт обнаружения статуи подтвердило Министерство культуры Франции, сообщает издание Le Parisien. Там сообщили, что петуха нашел один из реставраторов, разбиравших обломки. Ранее предполагалось, что во время обрушения шпиля статуя упала в огонь и разбилась. Теперь выяснилось, что петух упал не в пламя, а на дорогу рядом со зданием собора.

В Министерстве культуры указали, что на петухе образовалась большая вмятина, однако есть большой шанс, что статую удастся в итоге полностью восстановить.

Флюгер на шпиле собора Парижской богоматери, как считалось, должен был оберегать как сам Нотр-Дам, так и всех жителей французской столицы. Объясняется это тем, что внутри петуха находятся святые реликвии. В их числе и шип с тернового венка, в котором был распят Христос.

Пока ученые не исследовали спасенную статую, а потому нет подтверждения того, что реликвии в ней уцелели.