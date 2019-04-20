Телеведущий Норкин объяснил уход из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, почему он покинул студию во время передачи «Место встречи».

«Норкин немного поломался, — заявил он. — Это как в анекдоте: «Как вы себя чувствуете? Вам действительно интересно? Да. Тогда я начну с анализа». По словам телеведущего, «накопилась гадость всякая физическая» вместе с эмоциональной усталостью.

Он также сообщил, что врачи разрешили ему вернуться к работе, дав «невыполнимую рекомендацию» — не волноваться.

2 апреля в эфире передачи «Место встречи» обсуждалась реакция стран Запада на итоги первого тура выборов президента на Украине. Норкин покинул эфир после нескольких реплик от гостей студии, заявив, что «не собирается участвовать в спектаклях». После рекламного блока в кадре его заменил ведущий Александр Гурнов.