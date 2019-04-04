Жена Норкина сообщила о наблюдении врачей за супругом

Супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия рассказала РБК, что журналист, покинувший студию в прямом эфире, находится под наблюдением медиков.

«Андрей Владимирович находится под наблюдением врачей. Больше сказать ничего не могу», — сообщила Юлия Норкина.

Ранее в пресс-службе НТВ рассказали, что Норкин почувствовал себя плохо в ходе эфира и в настоящий момент находится на больничном. Там также сообщили, что до возвращения Норкина на ток-шоу «Место встречи» его будет заменять журналист Иван Трушкин.

2 апреля Норкин в ходе выпуска «Места встречи», посвященного реакции Запада на первый тур выборов на Украине, после реплик нескольких гостей заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях», после чего покинул эфир. После одного из рекламных блоков в эфире появился ведущий Александр Гурнов.