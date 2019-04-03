В пресс-службе НТВ объяснили исчезновение журналиста Норкина из эфира

Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин ​покинувший накануне студию в прямом эфире, находится на больничном. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу телеканала НТВ.

«Вчера Андрей Норкин почувствовал себя плохо в момент эфира. Сейчас он на больничном. До его возвращения в ток-шоу «Место встречи» Андрея заменяет наш журналист Иван Трушкин», — сообщил собеседник агентства.

2 апреля во время выпуска программы «Место встречи», посвященной реакции стран Запада на первый тур президентских выборов на Украине, ведущий передачи после реплик нескольких гостей студии заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях» и покинул эфир. Затем после одного из рекламных блоков в кадре появился новый ведущий Александр Гурнов. В Facebook зрители программы «Место встречи» потребовали вернуть ведущего в эфир.

Андрей Норкин с 1991 по 1996 год работал радиоведущим, с 1996 по 2001 год вел новости на НТВ и в программе «Герой дня», впоследствии — на ТВ6. С 2002 по 2007 год он возглавлял телекомпанию «Эхо-ТВ» и московское отделение RTVI, с 2008 года работал на «Пятом канале», с 2010 года — на радиостанции «Коммерсантъ FM».

С 2014 по 2015 год был одним из авторов программы «Реплика» на телеканале «Россия 24», а также ведущим программы «Анатомия дня» и ток-шоу «Список Норкина» на НТВ.