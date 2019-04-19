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Телеведущий Норкин сообщил о своем самочувствии

Телеведущий Андрей Норкин в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что ухудшение его самочувствия было связано с усталостью и эмоциональным срывом, которые наложились на хронические заболевания — диабет и гипертонию.

«В общем, стало мне действительно совсем нехорошо, — сообщил он. — Я потом, правда, оказался в Первой городской больнице».

По словам Норкина, в настоящий момент он чувствует себя хорошо и 22 апреля планирует вернуться к работе.

Ранее концертный директор Норкина Вячеслав Калашников рассказал РБК, что телеведущий взял больничный из-за большой нагрузки, нервов и переутомления.

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Представитель Норкина назвал причины плохого самочувствия ведущего

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2 апреля в эфире передачи «Место встречи» на НТВ участники обсуждали реакцию стран Запада на итоги первого тура выборов президента на Украине. После нескольких реплик от гостей студии Норкин покинул эфир, заявив, что «не собирается участвовать в спектаклях». После одного из рекламных блоков Норкина в кадре заменил ведущий Александр Гурнов. Позднее пресс-службе НТВ сообщили, что в момент эфира Норкин почувствовал себя плохо и взял больничный. Жена телеведущего Юлия рассказала, что ее супруг находится под наблюдением врачей.

Теги: телеведущий, Андрей Норкин
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