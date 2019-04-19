Телеведущий Норкин сообщил о своем самочувствии

Телеведущий Андрей Норкин в интервью «Комсомольской правде» рассказал, что ухудшение его самочувствия было связано с усталостью и эмоциональным срывом, которые наложились на хронические заболевания — диабет и гипертонию.

«В общем, стало мне действительно совсем нехорошо, — сообщил он. — Я потом, правда, оказался в Первой городской больнице».

По словам Норкина, в настоящий момент он чувствует себя хорошо и 22 апреля планирует вернуться к работе.

Ранее концертный директор Норкина Вячеслав Калашников рассказал РБК, что телеведущий взял больничный из-за большой нагрузки, нервов и переутомления.