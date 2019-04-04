Представитель Норкина назвал причины плохого самочувствия ведущего

Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сейчас он идет на поправку, заявил РБК концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.​

«Это было достаточно неожиданно, просто переутомление, большая нагрузка, нервы. Общение с определенными индивидуумами в студии, когда в очередной сотый раз нужно опровергать их злобную, откровенную чушь, не реагировать на агрессию», — сказал Калашников.

По его словам, Норкину тяжело относиться к этому отстраненно и приходится «давить эмоции». «А это бесследно для организма не проходит», — добавил Калашников.

2 апреля в передаче «Место встречи» на НТВ обсуждали реакцию стран Запада на итоги первого тура выборов президента Украины. После нескольких реплик от гостей студии Норкин заявил, что «не собирается участвовать в спектаклях» и покинул эфир. После рекламного блока вместо него в кадре появился ведущий Александр Гурнов.