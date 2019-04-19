В Забайкалье в результате лесных пожаров сгорело 70 домов

В Забайкалье в результате лесных пожаров сгорело 70 домов

Около 70 домов сгорело в восьми населенных пунктах в Забайкалье в результате природных пожаров. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС. Пожары локализованы.

«Тушение возгораний осложняется труднодоступностью местности. В населенных пунктах, которые подверглись природным пожарам, пришедшим со стороны Монголии, практически отсутствуют дороги», — отметили в МЧС. Все эвакуированное население находится в пунктах временного размещения.

Ранее на территории Забайкальского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Врио главы региона Александр Осипов поручил оказать помощь жителям, чье имущество пострадало из-за пожаров.

