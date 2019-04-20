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МЧС сообщило о ликвидации всех пожаров в 14 населенных пунктах Забайкалья

Все природные пожары, возникшие в 14 населенных пунктах Забайкальского края, ликвидированы. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Евгений Вологдин, чьи слова приводятся на сайте ГУ МЧС России по региону.

В результате возгорания огнем уничтожено ​107 зданий, из них 88 — жилые дома. Среди пострадавших — 23 человека, семеро из них госпитализированы.

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В Минздраве Забайкалья сообщили о возросшем числе пострадавших от пожаров

По словам Вологдина, в населенных пунктах потушены очаги открытого огня. В настоящее время проводятся дополнительная проливка территорий и разбор конструкция для предотвращения повторных возгораний. Новых случаев перехода пожаров на населенные пункты не зафиксировано. В субботу в Читу для тушения огня в регион прибыли два самолета Бе-200 МЧС России. В тушении пожаров задействовано свыше 300 человек и 54 единицы техники.

Ранее в связи с пожарами в Забайкальском крае был введен режим чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин поручил главе МЧС усилить группировку спасателей и обеспечить меры по своевременной эвакуации жителей.

Теги: ГУ МЧС России, Забайкальский край, лесные пожары
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