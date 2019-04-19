Трамп обсудил с Хафтаром установление демократии в Ливии

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что Трамп разговаривал с Хафтаром в понедельник, 15 апреля. Они обсудили «текущие усилия по борьбе с терроризмом».

В Белом доме добавили, что американский президент признал «значительную роль» фельдмаршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности ливийских нефтяных ресурсов. Они также обсудили «общее видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе».

Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что телефонный разговор Трампа и Хафтара выражает веру Вашингтона в центральную роль военных ЛНА в борьбе с терроризмом, передает телеканал Sky News Arabia. Он отметил, что состоявшиеся переговоры окажут положительное влияние на борьбу с экстремистами.