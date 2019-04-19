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Политика ,  
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Трамп обсудил с Хафтаром установление демократии в Ливии

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с фельдмаршалом Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифой Хафтаром. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

Отмечается, что Трамп разговаривал с Хафтаром в понедельник, 15 апреля. Они обсудили «текущие усилия по борьбе с терроризмом».

В Белом доме добавили, что американский президент признал «значительную роль» фельдмаршала в борьбе с терроризмом и обеспечении безопасности ливийских нефтяных ресурсов. Они также обсудили «общее видение перехода Ливии к стабильной, демократической политической системе».

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Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что телефонный разговор Трампа и Хафтара выражает веру Вашингтона в центральную роль военных ЛНА в борьбе с терроризмом, передает телеканал Sky News Arabia. Он отметил, что состоявшиеся переговоры окажут положительное влияние на борьбу с экстремистами.

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Военная прокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара, армия которого ведет наступление на Триполи, а также еще шести военнослужащих. Их обвинили в бомбардировках аэропорта Митига, который располагается недалеко от столицы, и в обстрелах из реактивных систем залпового огня «Град», что привело к гибели и ранениям мирного населения и разрушению домов.

Наступление ЛНА началось 4 апреля. Армия заявила о планах очистить Триполи от «террористов». В городе находится признанное ООН правительство национального единства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем.

Теги: Ливия, Халифа Хафтар, Дональд Трамп, переговоры
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