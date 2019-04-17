При ракетном обстреле столицы Ливии погибли четыре человека

В результате ракетного обстрела столицы Ливии Триполи погибли четыре человека, еще 23 мирных жителя пострадали. Об этом сообщает в Twitter ливийское издание The Libya Observer со ссылкой на источник.

Военный источник в правительстве заявил телеканалу Al Ahrar, что южную часть Триполи обстреляли ракетами «Град» и артиллерийскими снарядами. По данным телеканала, ответственность за обстрел лежит на Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. ​

Тем не менее глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди в разговоре с «РИА Новости» отверг обвинения в причастности к обстрелу гражданских объектов в Триполи.