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При ракетном обстреле столицы Ливии погибли четыре человека

В результате ракетного обстрела столицы Ливии Триполи погибли четыре человека, еще 23 мирных жителя пострадали. Об этом сообщает в Twitter ливийское издание The Libya Observer со ссылкой на источник.

Военный источник в правительстве заявил телеканалу Al Ahrar, что южную часть Триполи обстреляли ракетами «Град» и артиллерийскими снарядами. По данным телеканала, ответственность за обстрел лежит на Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара. ​

Тем не менее глава пресс-службы командования ЛНА Халифа аль-Обейди в разговоре с «РИА Новости» отверг обвинения в причастности к обстрелу гражданских объектов в Триполи.

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Из-за боевых действий около 300 семей были эвакуированы из столицы Ливии в город Злитен, сообщил мэр города Муфта Хаммади.

Наступление армии Хафтара на Триполи началось 4 апреля. ЛНА заявила о планах очистить от «террористов» столицу, которая находится под контролем правительства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем. В тот же день начались первые боестолкновения ЛНА с войсками Переходного национального совета Ливии.

Спустя три дня правительственные войска объявили о начале операции «Вулкан гнева». Столкновения за контроль над Триполи обострились на следующий день, 8 апреля, после обстрела аэропорта Митига.

Теги: Ливия, Триполи, ракетный обстрел, погибшие
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