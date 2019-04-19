Порошенко заявил об «ужасной части» дебатов с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко в студии «Общественного телевидения» заявил, что у дебатов с его оппонентом Владимиром Зеленским, которые прошли на киевском стадионе «Олимпийский», была «ужасная часть».

По его словам, речь идет о позиции Зеленского по ЛНР и ДНР.

Как заявил Порошенко, он «пять лет доказывал миру, что в Украине российская агрессия». «Термин о том, что есть «повстанцы ДНР», означает, что у нас нет России, украинцы бьются сами с собой, что ДНР имеет определенный легитимный статус и в Украине гражданская война», — считает он (цитата по «Украинской правде»).

По мнению Порошенко, точка зрения Зеленского может быть связана с «тотальной, дремучей некомпетентностью». «Или мы имеем позицию просто с блоком, который используется в российских штампах», — предположил Порошенко и добавил, что его это возмутило.

Украина и страны Запада считают Россию стороной конфликта в Донбассе. По их мнению, в столкновениях на подконтрольных ополченцам территориях участие принимают российские военные. Москва эту информацию отрицает.