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Порошенко заявил об «ужасной части» дебатов с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко в студии «Общественного телевидения» заявил, что у дебатов с его оппонентом Владимиром Зеленским, которые прошли на киевском стадионе «Олимпийский», была «ужасная часть».

По его словам, речь идет о позиции Зеленского по ЛНР и ДНР.

Как заявил Порошенко, он «пять лет доказывал миру, что в Украине российская агрессия». «Термин о том, что есть «повстанцы ДНР», означает, что у нас нет России, украинцы бьются сами с собой, что ДНР имеет определенный легитимный статус и в Украине гражданская война», — считает он (цитата по «Украинской правде»).

По мнению Порошенко, точка зрения Зеленского может быть связана с «тотальной, дремучей некомпетентностью». «Или мы имеем позицию просто с блоком, который используется в российских штампах», — предположил Порошенко и добавил, что его это возмутило.

Украина и страны Запада считают Россию стороной конфликта в Донбассе. По их мнению, в столкновениях на подконтрольных ополченцам территориях участие принимают российские военные. Москва эту информацию отрицает.

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Дебаты на «Олимпийском» длились около часа, по оценке МВД Киева, на них пришли около 22 тыс. человек. В ходе дискуссии Зеленский пообещал сделать все для завершения войны в Донбассе, а Порошенко заявил о необходимости вернуть Крым и защитить Украину от влияния России. По оценке опрошенных РБК российских и украинских экспертов, выступление Зеленского оказалось убедительнее.

Фотогалерея 
Как прошли дебаты Зеленского и Порошенко. Фоторепортаж

После завершения дискуссии на «Олимпийском» Порошенко предлагал Зелескому провести вторые за день дебаты в телестудии «Общественного», однако тот на них не поехал. По словам ведущей дебатов Мирославы Барчук, незадолго до того, как Порошенко вошел в телестудию, в полицию поступил анонимный звонок о возможном теракте. Она назвала произошедшее покушением на президента, а также предложила покинуть зал, но Порошенко остался и начал выступление.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты
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