МВД Украины оценило количество зрителей дебатов на стадионе в Киеве

МВД Украины оценило количество зрителей дебатов на стадионе в Киеве

На стадион «Олимпийский» в Киеве, где прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, пришли 22 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Twitter.

Ранее глава ведомства Арсен Аваков предположил, что на дебаты придут 60 тыс. зрителей.

Билеты на мероприятие были распроданы. Ранее команда Зеленского анонсировала начало распространения бесплатных билетов. В штабе актера сообщили, что хотели направить вырученные от продажи билетов средства на благотворительность, но это запрещает украинское законодательство.