Зеленский не поехал на дебаты с Порошенко на телевидение

Владимир Зеленский после дебатов с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» не поехал на телевизионные дебаты с ним. Об этом РБК сообщил источник, близкий к штабу политика, и подтвердил источник в самом штабе Зеленского.
Источник РБК в штабе уточнил, что «это не Зеленский не поехал, а Порошенко решил звать его туда, после того как Владимир согласился приехать на стадион». Дебаты кандидатов в президенты Украины прошли на стадионе «Олимпийский» ранее сегодня, они продлились около часа.
Согласовать место и формат дебатов Порошенко и Зеленский не могли почти две недели.
После того как Зеленский согласился на предложение действующего президента провести дебаты и выдвинул собственное предложение о месте дебатов, Порошенко стал со ссылкой на Центризбирком настаивать на том, что дебаты должны пройти дважды: сначала на стадионе, а затем на телевидении.