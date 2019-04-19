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Зеленский не поехал на дебаты с Порошенко на телевидение
После завершения дебатов на стадионе кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поехал на «Общественное телевидение», где Петр Порошенко предлагал ему провести дебаты второй раз за день
Владимир Зеленский (Фото: Vadim Ghirda / AP / ТАСС)

Владимир Зеленский после дебатов с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» не поехал на телевизионные дебаты с ним. Об этом РБК сообщил источник, близкий к штабу политика, и подтвердил источник в самом штабе Зеленского.

Источник РБК в штабе уточнил, что «это не Зеленский не поехал, а Порошенко решил звать его туда, после того как Владимир согласился приехать на стадион». Дебаты кандидатов в президенты Украины прошли на стадионе «Олимпийский» ранее сегодня, они продлились около часа.

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Дебаты Порошенко и Зеленского. Как это было

Согласовать место и формат дебатов Порошенко и Зеленский не могли почти две недели.

После того как Зеленский согласился на предложение действующего президента провести дебаты и выдвинул собственное предложение о месте дебатов, Порошенко стал со ссылкой на Центризбирком настаивать на том, что дебаты должны пройти дважды: сначала на стадионе, а затем на телевидении.

Провести дебаты на телевидении украинский Центризбирком требовал, ссылаясь на собственное постановление. Представитель Зеленского Дмитрий Разумков при этом говорил, что закон стоит выше такого постановления. «В законе нигде не прописано, что дебаты должны происходить в студии «Общественного» по такому-то адресу», — говорил он.

Близкие к штабу Зеленского источники ранее также говорили РБК, что на телеканал актер не поедет.

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Кроме шуток: с чем Порошенко и Зеленский подошли ко второму туру

Кандидаты также до последнего спорили о том, в каком формате проводить дискуссию на стадионе.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Авторы: Елизавета Антонова, Наталья Демченко
Теги: дебаты, Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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