Зеленский не поехал на дебаты с Порошенко на телевидение

Зеленский не поехал на дебаты с Порошенко на телевидение

После завершения дебатов на стадионе кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не поехал на «Общественное телевидение», где Петр Порошенко предлагал ему провести дебаты второй раз за день

Владимир Зеленский (Фото: Vadim Ghirda / AP / ТАСС)

Владимир Зеленский после дебатов с Петром Порошенко на стадионе «Олимпийский» не поехал на телевизионные дебаты с ним. Об этом РБК сообщил источник, близкий к штабу политика, и подтвердил источник в самом штабе Зеленского.

Источник РБК в штабе уточнил, что «это не Зеленский не поехал, а Порошенко решил звать его туда, после того как Владимир согласился приехать на стадион». Дебаты кандидатов в президенты Украины прошли на стадионе «Олимпийский» ранее сегодня, они продлились около часа.

Согласовать место и формат дебатов Порошенко и Зеленский не могли почти две недели.

После того как Зеленский согласился на предложение действующего президента провести дебаты и выдвинул собственное предложение о месте дебатов, Порошенко стал со ссылкой на Центризбирком настаивать на том, что дебаты должны пройти дважды: сначала на стадионе, а затем на телевидении.