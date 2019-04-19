Дебаты Порошенко и Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция

У Зеленского есть пять минут на завершающую речь. Он говорит, что Порошенко берет на себя слишком много, в том числе зря ставит себе в заслугу томос украинской церкви. «А что касается армии, это подвиг украинского народа. Спасибо вам всем. Я верю, что мы сможем сломать и уничтожить эту систему с нормальными людьми и с менталитетом XXI века. И дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники, дело в том, что эти люди забрали у нас самое главное — наше время».
У Зеленского остается еще две минуты, но он отказывается ими воспользоваться и обращаясь к залу кричит: «Мы воспользуемся ими вместе!» Зал отвечает аплодисментами.
«Вам не стыдно?» — спрашивает Зеленский.
«Нет, — отвечает Порошенко, — потому что я горжусь Украиной».
«Готовы ли вы сделать все для того, чтобы ваши партнеры, например, Коломойский, были отрезаны от доступа к государственным ресурсам», — спрашивает Порошенко.
«Да», — отвечает Зеленский.
Эти слова вырваны из контекста, говорит Зеленский. «Во время Майдана я обратился к Путину со словами, что готов встать на колени, чтобы закончилась война, но не ставьте на колени Украину. Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте».
Зеленский встает на колени. Это делает и Порошенко, но спиной к фан-зоне и лицом к поддерживающим его на сцене бойцам Донбасса. «Видите, как просто», — говорит Зеленский.
«Вы назвали меня оберткой. Вы знаете, о чем говорите, вы ведь разбираетесь в обертках», — заканчивает Зеленский.
Порошенко сначала говорит, что Зеленскому необходимо подумать о том, что тому придется извиняться за то, что канал «1+1» распространяет фейки, в том числе против президента, а также перед журналистами Пятого канала.
«Владимир, возможно, хороший человек. Но это даже не кот в мешке, это обертка, покрывающая тех, кто хочет развалить Украину. Мы этого сделать не позволим», — говорит Порошенко.
Зеленский благодарит Порошенко за вопрос, но просит не разговаривать с ним так, как будто он у прокурора. «А вот вы можете там оказаться», — говорит Зеленский.
«Я не пророк, а вы не Моисей. Если украинцы захотят идти в Европу, то мы будем выполнять их волю», — отвечает Зеленский на вопрос Порошенко. Отвечая на вопрос, где он видит Украину через пять лет, он снова повторяет, что идет на один срок и надеется только на то, что через пять лет у власти не окажется кто-то из окружения Порошенко.
Он также отвечает на вопрос о Коломойском. Зеленский говорит, что все, кто нарушает закон, предстанут перед судом. И если окажется, что Коломойский нарушает закон, то он тоже будет отвечать за это. Что касается того, что Зеленский работает на канале «1+1», принадлежащем олигарху, от отвечает, что все телеканалы кому-то принадлежат, в том числе партнеру Порошенко Ахмедову, а сам президент когда-то владел Пятым каналом и звал Зеленского на работу.