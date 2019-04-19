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Дебаты Порошенко и Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция
На стадионе «Олимпийский» в Киеве, главной спортивной арене страны, проходят дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. РБК ведет текстовую онлайн-трансляцию
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
20:00
Жена Зеленского плачет и целует его. В то время как Порошенко и его соратники на сцене поют украинский гимн. Модераторы просят присоединиться к пению гимна. Зал начинает петь.
19:59
Порошенко говорит, что необходимо вернуть Крым и защитить Донбасс, защитить страну от фейков и российского влияния. «Мы продолжим наш путь вперед, потому что мы знаем, что делать. И я предлагаю закончить дебаты исполнением гимна!» — заканчивает Порошенко.
19:58
Зеленский говорит о том, что у Порошенко в программе нет закона о госреформе, об ответственности чиновников. «Что касается войны, мы сделаем все, чтобы ее закончить. Слава Украине!» — заканчивает Зеленский.
19:57
Модератор добавляет еще по 30 секунд к выступлениям кандидатов.
19:52
Порошенко начинает свою речь и задает вопрос собравшимся, имеют ли они право знать, что их ждет, потому что Зеленский, по его словам, не рассказывал ни о стратегии, ни о своих шагах. «Вы не Голобородько (роль Зеленского в сериале «Слуга народа»), вы приехали сюда не на автобусе. Вам помогают олигархи. За Голобородько не стоял Коломойский с требованием вернуть Приватбанк», — говорит Порошенко и обращается к сторонникам Зеленского. «21 апреля нам нужно смотреть в будущее и не отдать государство Путину и Коломойского. Нельзя играться со страной, цена может быть слишком высокой. Не может возглавлять страну хоть и хороший, но актер, у которого нет никакого опыта».
19:52
Когда Зеленский переходит на русскую речь, трибуны Порошенко начинают свистеть.
19:47

У Зеленского есть пять минут на завершающую речь. Он говорит, что Порошенко берет на себя слишком много, в том числе зря ставит себе в заслугу томос украинской церкви. «А что касается армии, это подвиг украинского народа. Спасибо вам всем. Я верю, что мы сможем сломать и уничтожить эту систему с нормальными людьми и с менталитетом XXI века. И дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники, дело в том, что эти люди забрали у нас самое главное — наше время».

У Зеленского остается еще две минуты, но он отказывается ими воспользоваться и обращаясь к залу кричит: «Мы воспользуемся ими вместе!» Зал отвечает аплодисментами.

19:47

«Вам не стыдно?» — спрашивает Зеленский.

​«Нет, — отвечает Порошенко, — потому что я горжусь Украиной».

«Готовы ли вы сделать все для того, чтобы ваши партнеры, например, Коломойский, были отрезаны от доступа к государственным ресурсам», — спрашивает Порошенко.

​«Да», — отвечает Зеленский.

19:46
Эта часть дебатов закончилась, но осталось еще две минуты, и модератор просит задать кандидатов по одному короткому вопросу друг другу.
19:42

Эти слова вырваны из контекста, говорит Зеленский. «Во время Майдана я обратился к Путину со словами, что готов встать на колени, чтобы закончилась война, но не ставьте на колени Украину. Я готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына, перед каждой женщиной, которая не дождалась мужа. Я готов встать и сейчас встану. И вы это сделайте».

Зеленский встает на колени. Это делает и Порошенко, но спиной к фан-зоне и лицом к поддерживающим его на сцене бойцам Донбасса. «Видите, как просто», — говорит Зеленский.

«Вы назвали меня оберткой. Вы знаете, о чем говорите, вы ведь разбираетесь в обертках», — заканчивает Зеленский.

19:42
Порошенко задает следующий вопрос: «Когда вы извинитесь перед Украиной за то, что называли ее проституткой?»
19:41
Трибуны Порошенко менее активны. У Зеленского половина трибун стоит и прыгает, приветствуя слова своего кандидата.
19:38

Порошенко сначала говорит, что Зеленскому необходимо подумать о том, что тому придется извиняться за то, что канал «1+1» распространяет фейки, в том числе против президента, а также перед журналистами Пятого канала.

«Владимир, возможно, хороший человек. Но это даже не кот в мешке, это обертка, покрывающая тех, кто хочет развалить Украину. Мы этого сделать не позволим», — говорит Порошенко.

19:36
«Если вы окажетесь перед судом за то, что вы сделали, вы будете говорить, что это политически-мотивированная месть?» — задает Зеленский свой вопрос Порошенко.
19:32

Зеленский благодарит Порошенко за вопрос, но просит не разговаривать с ним так, как будто он у прокурора. «А вот вы можете там оказаться», — говорит Зеленский.

​«Я не пророк, а вы не Моисей. Если украинцы захотят идти в Европу, то мы будем выполнять их волю», — отвечает Зеленский на вопрос Порошенко. Отвечая на вопрос, где он видит Украину через пять лет, он снова повторяет, что идет на один срок и надеется только на то, что через пять лет у власти не окажется кто-то из окружения Порошенко.

Он также отвечает на вопрос о Коломойском. Зеленский говорит, что все, кто нарушает закон, предстанут перед судом. И если окажется, что Коломойский нарушает закон, то он тоже будет отвечать за это. Что касается того, что Зеленский работает на канале «1+1», принадлежащем олигарху, от отвечает, что все телеканалы кому-то принадлежат, в том числе партнеру Порошенко Ахмедову, а сам президент когда-то владел Пятым каналом и звал Зеленского на работу.

19:31
Порошенко спрашивает Зеленского о ценности демократии, верховенстве права и где он видит Украину через пять лет.
19:27
Порошенко говорит, что все, о чем говорит Зеленский — это ложь. Он также задает вопрос своему оппоненту: «Когда ваш бизнес-партнер, который обокрал Украину, вывезший $160 млрд из Приватбанка, заплатил вам лично, как вы ему руку жмете?» Речь, видимо, идет об Игоре Коломойском. Порошенко не раз называл Зеленского «марионеткой Коломойского» — украинского бизнесмена и владельца телеканала «1+1».
19:26
У Зеленского снова «вопросы от народа»: почему добровольцы находятся в тюрьмах, помнит ли Порошенко слово «люстрация», можно ли купить конфеты Roshen в магазинах Москвы, правда ли, что конфеты Roshen находятся в пайках воюющих в ЛНР и ДНР. Он снова просит выбрать любой вопрос и ответить на него.
19:24
Зеленский отвечает, что не скрывался от призыва, не разговаривал никогда с Путиным, в отличие от Порошенко, и не был в России с 2014 года. «А что касается Верховного главнокомандующего, сейчас идет война. А вы отвечаете мне на вопросы, на которые вы должны ответить сами: почему же война до сих пор не закончилась, — говорит Зеленский. — Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре».
19:23
Порошенко не задает вопрос, а просит Зеленского «не издеваться над Украиной» и призывает избирателей сделать выбор правильно. Он говорит, что Зеленский вряд ли бы согласился лететь в самолете с пилотом, который «сел поучиться».
Авторы: Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Елизавета Антонова
Теги: дебаты, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, выборы на Украине
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