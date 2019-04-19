Дебаты Порошенко и Зеленского. Текстовая онлайн-трансляция

У Зеленского есть пять минут на завершающую речь. Он говорит, что Порошенко берет на себя слишком много, в том числе зря ставит себе в заслугу томос украинской церкви. «А что касается армии, это подвиг украинского народа. Спасибо вам всем. Я верю, что мы сможем сломать и уничтожить эту систему с нормальными людьми и с менталитетом XXI века. И дело даже не в том, что в вашем окружении были взяточники, дело в том, что эти люди забрали у нас самое главное — наше время».

У Зеленского остается еще две минуты, но он отказывается ими воспользоваться и обращаясь к залу кричит: «Мы воспользуемся ими вместе!» Зал отвечает аплодисментами.