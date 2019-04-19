Ведущая теледебатов с Порошенко сообщила о возможном теракте в студии

Ведущая теледебатов с Порошенко сообщила о возможном теракте в студии

В студию «Общественного телевидения», в эфире которого кандидат в президенты Украины Петр Порошенко планировал принять участие в дебатах, поступило сообщение о теракте. Об этом сообщила ведущая Мирослава Барчук.

«Нам сказали, что в зале есть человек, который может совершить террористический акт. Меня просят сказать это в эфире... Для вас есть возможность покинуть зал», — сообщила она.

Порошенко, несмотря на это, решил остаться в студии.

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