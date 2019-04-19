Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Зеленский и Порошенко встали на колени во время дебатов

Прямую трансляцию дебатов на стадионе с переводом можно посмотреть тут. Текстовую трансляцию дебатов на стадионе можно почитать тут.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встал на колени во время дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко.

«Я прямо сейчас готов встать на колени перед каждой матерью, которая не дождалась своего сына с фронта. Я готов — и сейчас встану — встать на колени перед каждым ребенком, который не дождался своего отца. Я готов встать на колени перед каждой женщиной, которая не дождалась своего мужа. И вас прошу», — сказал Зеленский и встал на колени перед собравшимися на стадионе «Олимпийский».

Порошенко последовал примеру Зеленского, однако опустился лишь на колено спиной к публике и поцеловал флаг Украины, который держали в руках его стоящие на сцене сторонники.

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