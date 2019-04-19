NYT оценила объем засекреченной информации в докладе Мюллера

По оценке The New York Times, около 10% из 448-страничного доклада специального прокурора США Роберта Мюллера недоступно для просмотра и зачеркнуто.

Издание отмечает, что в первой части доклада, где говорится о расследовании приписываемого России вмешательства в американские выборы 2016 года, засекреченной информации больше, чем во второй, которая посвящена предполагаемому препятствованию правосудия со стороны президента США Дональда Трампа.

Как отмечает издание, большая часть информации — 69% — была засекречена из-за того, что она касается хода текущих расследований. Еще 18% материалов зачеркнуты из-за запрета обнародования информации большого жюри. 8% — это информация, разглашение которой, по мнению сотрудников разведки, может поставить под угрозу конфиденциальные источники. Еще 5% материалов засекретили из-за того, что они нарушают неприкосновенность частной жизни.

Публичная версия доклада Мюллера о «вмешательстве» Москвы в американские выборы была опубликована 18 апреля на сайте Минюста США. В документе также рассказывается, как российские бизнесмены выстраивали отношения с администрацией Трампа. Как выяснилось из доклада, за два года работы комиссия не обнаружила сговора избирательного штаба Трампа с российскими властями, но зафиксировала попытки Москвы вмешаться в ход выборов.