МИД России не нашел ничего интересного в докладе Мюллера

Комментируя журналистам опубликованный накануне доклад комиссии Мюллера, директор департамента Северной Америки внешнеполитического ведомства России Георгий Борисенко заявил, что в этом документе «нет ничего, что привлекало бы внимание», сообщает агентство «РИА Новости».
«Доклад фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Ни единого доказательства там не присутствует. Авторы доклада фактически расписались в том, что у них таких доказательств нет», — сказал представитель МИДа.
Ранее во внешнеполитическом ведомстве не раз указывали, что скептически относятся к попыткам обнаружить российское вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах. Например, в феврале министр Сергей Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «публиковать можно все что угодно», но «без фактов все остальное будет трепотней».