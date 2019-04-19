МИД России не нашел ничего интересного в докладе Мюллера

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 63,93 +0,04 EUR Бирж. 71,90 +0,08 Brent 71,97 +0,24% USD Нал. 64,40 63,58 EUR Нал. 72,45 71,58 USD ЦБ 64,07 +0,12 EUR ЦБ 72,24 -0,12 EUR/USD 1,1245 +0,0013 BTC/USD Бирж. 5 284,80 -26,00 IMOEX 2 563,31 +0,10% RTSI 1 263,18 +0,07% DJIA 26 559,54 +0,42% Nasdaq 7 998,06 +0,02%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
QUALCOMM $100 (+25,41%) прогноз Barclays Capital к 16.04.20 Купить
Юнипро ₽2,88 (+7,87%) прогноз Ренессанс Капитал к 19.03.20 Купить
BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 64,07 (+0,12) Quote, 18 апр, 14:02
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 72,24 (-0,12) Quote, 18 апр, 14:02
ЕСПЧ потребовал от России перевести обвиняемого в госизмене в больницу Общество, 12:18 В Москве произошел пожар на территории строящегося ЖК «Зиларт» Общество, 12:17 В ВОЗ выступили против использования антибиотиков для профилактики Общество, 12:10 Чего не хватает выпускнику творческого вуза для успешной карьеры Партнерский материал, 12:05 СК сообщил о задержании мажоритария «Югры» Хотина Общество, 12:03 Незаметная перестройка: оптовая торговля меняет правила Pro, 11:55 В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца Общество, 11:53 Порошенко заявил о последнем дне для «удара по реваншистам» Политика, 11:46 МИД России не нашел ничего интересного в докладе Мюллера Политика, 11:38 Лукашенко упрекнул белорусов в лени Политика, 11:36 Почему рынок совместного использования вырастет до $335 млрд к 2025 году Партнерский материал, 11:35 Агент назвал условия прибытия Никиты Кучерова в сборную России по хоккею Спорт, 11:31 Не молчи: как звезды дают отпор хейтерам в Сети и зачем этому учиться Спецпроект РБК PINK, 11:31 В Совфеде назвали вынужденным запрет на поставки нефти на Украину Общество, 11:28
Политика ,  
0 
МИД России не нашел ничего интересного в докладе Мюллера
В дипломатическом ведомстве ознакомились с документом и пришли к выводу: комиссии Роберта Мюллера не удалось найти доказательства вмешательства России в американские выборы
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Комментируя журналистам опубликованный накануне доклад комиссии Мюллера, директор департамента Северной Америки внешнеполитического ведомства России Георгий Борисенко заявил, что в этом документе «нет ничего, что привлекало бы внимание», сообщает агентство «РИА Новости».

«Доклад фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Ни единого доказательства там не присутствует. Авторы доклада фактически расписались в том, что у них таких доказательств нет», — сказал представитель МИДа.

Политика
Докладу Мюллера предсказали судьбу бестселлера

Ранее во внешнеполитическом ведомстве не раз указывали, что скептически относятся к попыткам обнаружить российское вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах. Например, в феврале министр Сергей Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «публиковать можно все что угодно», но «без фактов все остальное будет трепотней».

Политика
Доклад Мюллера. Главное

Дмитрий Песков, комментируя в конце марта обнародованную краткую выжимку из доклада Мюллера, указал, что ничего нового она не сказала. «Есть слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в черной комнате, особенно если ее там нет. Идут века, но понимания этого за океаном не возникает», — добавил он.

Политика
Мюллер сообщил о предупреждении Путиным Авена о санкциях США

В опубликованной полной версии доклада Мюллера утверждается, что доказательств сговора Дональда Трампа с российскими властями не обнаружено. Однако при этом комиссия утверждала, что Москва вмешивалась в ход избирательной кампании, создавая фейковые аккаунты в социальных сетях и организуя хакерские атаки.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Роберт Мюллер, МИД России
Материалы по теме
Докладу Мюллера предсказали судьбу бестселлера
Политика
Трамп заявил об имеющемся у него шансе прекратить расследование Мюллера
Политика
Трамп ответил «это конец моего президентства» на назначение Мюллера
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter