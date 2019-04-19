МИД России не нашел ничего интересного в докладе Мюллера

МИД России не нашел ничего интересного в докладе Мюллера

В дипломатическом ведомстве ознакомились с документом и пришли к выводу: комиссии Роберта Мюллера не удалось найти доказательства вмешательства России в американские выборы

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Комментируя журналистам опубликованный накануне доклад комиссии Мюллера, директор департамента Северной Америки внешнеполитического ведомства России Георгий Борисенко заявил, что в этом документе «нет ничего, что привлекало бы внимание», сообщает агентство «РИА Новости».

«Доклад фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Ни единого доказательства там не присутствует. Авторы доклада фактически расписались в том, что у них таких доказательств нет», — сказал представитель МИДа.

Ранее во внешнеполитическом ведомстве не раз указывали, что скептически относятся к попыткам обнаружить российское вмешательство в президентские выборы в Соединенных Штатах. Например, в феврале министр Сергей Лавров в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «публиковать можно все что угодно», но «без фактов все остальное будет трепотней».