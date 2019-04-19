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CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
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Порошенко предложил завести дело из-за решения суда по Приватбанку

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания экстренного Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины, созванного накануне вечером, обратился к Службе безопасности Украины (СБУ) и к генеральному прокурору страны Юрию Лученко с просьбой возбудить уголовное дело за неправосудное решение о незаконности национализации Приватбанка. Об этом сообщает агентство «Укринформ». 

«Обращаюсь с просьбой к Службе безопасности Украины, Юрий Витальевич [Луценко, генпрокурор — РБК]​, к вам с просьбой оценить после завершения всех необходимых судебных процедур возможности для возбуждения уголовного дела за неправосудное решение, которое было совершено судьями, которые вынесли эти позиции, не вмешиваясь в анализ этого решения по существу», — сказал Порошенко.

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18 апреля Окружной административный суд Киева постановил, что национализация Приватбанка проводилась с нарушением законодательства. Нацбанк Украины с выводами суда не согласился и пообещал обжаловать его решение.

​Банк был национализирован в декабре 2016 года. Он был продан государству за символическую сумму в одну гривну. До этого основным владельцем банка являлся украинский олигарх Игорь Коломойский, доля которого составляла 41,6% акций. Другим крупным акционером был украинский предприниматель Геннадий Боголюбов, чья доля составляла 33,2%.

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Выступая в обращении к нации, Петр Порошенко допустил возникновение дефолта и экономического кризиса на Украине в случае возвращения Приватбанка Коломойскому.

Теги: Украина, "Приватбанк", Петр Порошенко, Игорь Коломойский
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