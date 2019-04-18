Самолет с находящимся в искусственной коме Дмитрием Быковым сел в Москве

Самолет с находящимся в искусственной коме Дмитрием Быковым сел в Москве

Самолет, на борту которого находится писатель Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в одну из больниц Уфы, сел в аэропорту Москвы. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь «Новой Газеты» Надежда Прусенкова. Издатель «Новой Газеты» Дмитрий Муратов подтвердил эту информацию в беседе с РБК.

Как сообщалось ранее, писателя сопровождают его супруга и бригада медиков. Состояние Быкова по-прежнему тяжелое, но стабильное.

О госпитализации 51-летнего Дмитрия Быкова с подозрением на инсульт стало известно 17 апреля. Писатель был доставлен в одну из больниц Уфы. В город он приехал, чтобы выступить с лекцией. Позже врачи приняли решение ввести Быкова в медикаментозную кому.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, сообщал, что консилиум врачей принял решение перевезти писателя в Москву, где дальнейшее лечение Быкова планируется определить вместе с врачами из ​столичного госпиталя имени Бурденко.​