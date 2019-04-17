Скрипач Андре Рье пожертвует 700 т стали на восстановление Нотр-Дама

Нидерландский дирижер и скрипач Андре Рье принял решение пожертвовать 700 т стали, которые должны были использоваться для возведения копии венского замка Шенбрунн, на реконструкцию сгоревшего собора Парижской Богоматери. Об этом музыкант сообщил в Twitter.

«Глубоко шокирован ужасающими фотографиями из Парижа. Мы хотели бы предоставить наши 700 тонн стали, которые используются для строительства замка Шенбрунн», — написал он.

По словам Рье, эта сталь может быть использована для возведения строительных лесов, которые будут задействованы при реконструкции собора.