Apple пообещала пожертвование на реставрацию собора Парижской богоматери

Apple внесет пожертвование в возрождение пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, пообещал глава американской компании Тим Кук.

«Мы страдаем вместе с французами и людьми всего мира, для которых Нотр-Дам является символом надежды. Apple внесет свой вклад, чтобы помочь восстановить драгоценное наследие Нотр-Дам для будущих поколений», — написал Кук на своей странице в Twitter.

При этом глава Apple не стал уточнять, какую именно сумму готова пожертвовать компания.

Ранее гендиректор французской нефтяной компании Total Патрик Пуянне сообщил, что компания выделила €100 млн на восстановление собора Парижской Богоматери, а семья французского бизнесмена Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) пообещали внести на те же цели €200 млн.

