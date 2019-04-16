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В Минобороны Турции допустили защиту Анкары и Стамбула при помощи С-400

Закупаемые Турцией дивизионы российских зенитно-ракетных комплексов С-400, вероятно, будут охранять небо над Анкарой и Стамбулом. Об этом во время своего визита в Вашингтон сообщил глава Минобороны Турции Хулуси Акар, передает турецкий телеканал NTV.

Он напомнил, что Турция столкнулась с серьезной ракетной угрозой и в конечном итоге подписала контракт с Россией на поставку ЗРК. Ранее Акар сообщал, что С-400 будут развернуты на территории страны в октябре.

Глава Минфина Турции Берат Албайрак встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, где они обсудили поставки Анкаре С-400. Министр финансов отметил разумный подход американского лидера к российско-турецкому соглашению, добавив, что переговоры прошли в позитивном ключе.

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США выступают против соглашения на поставку Турции российских ЗРК и требуют, чтобы Анкара приобрела американские системы Patriot вместо С-400. По данным Reuters, США и их союзники опасаются, что российские комплексы научатся отслеживать истребители F-35, поставляемые Турции. В начале апреля Вашингтон приостановил поставку оборудования для этих самолетов Турции. В Госдепартаменте год назад предупреждали, что Анкара может попасть под санкции в случае покупки С-400.

Теги: Стамбул, Анкара, Турция, ЗРК С-400
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