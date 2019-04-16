Святой престол Ватикана шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,26 -0,09 EUR Бирж. 72,63 -0,07 Brent 71,10 -0,62% USD Нал. 64,95 63,76 EUR Нал. 73,46 71,99 USD ЦБ 64,25 -0,27 EUR ЦБ 72,70 -0,14 EUR/USD 1,1303 +0,0009 BTC/USD Бирж. 5 028,20 -166,10 IMOEX 2 545,12 -0,57% RTSI 1 246,99 -0,51% DJIA 26 381,55 0% Nasdaq 7 975,60 -0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,06%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,67%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Мостотрест ₽120 (+21,64%) прогноз Фридом Финанс к 01.01.20 Купить
3M $220 (+2,06%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,67%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 15 апр, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7 (-0,14) Quote, 15 апр, 13:30
Пожар в парижском соборе Нотр-Дам. Главное Общество, 00:02 Святой престол Ватикана шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери Общество, 00:00 «Исчезнет скоро с лица земли и сам собор»: 13 фактов о Нотр-дам-де-Пари Общество, 15 апр, 23:56 Реликвии собора Парижской Богоматери при пожаре не пострадали Общество, 15 апр, 23:48 Парижане вышли на улицы после пожара в Нотр-Дам де Пари. Видео Общество, 15 апр, 23:35  Власти Франции допустили полное разрушение собора Парижской Богоматери Общество, 15 апр, 23:32 Пожарные заявили о решающих для Нотр-Дама полутора часах Общество, 15 апр, 23:31 8 лайфхаков для модного онлайн-шопинга РБК и KUPIVIP.RU, 15 апр, 23:30 Все под контролем: что для женщин является самым важным в работе Совместный проект РБК PINK, 15 апр, 23:04 Рейсовый автобус в Москве съехал с дороги и пробил забор Общество, 15 апр, 23:00 Огонь перекинулся на башню собора Парижской Богоматери Общество, 15 апр, 22:49 Юнкер выразил соболезнования народу Франции в связи с пожаром в Нотр-Даме Общество, 15 апр, 22:47 ЦСКА второй раз подряд разгромил «Авангард» в финале Кубка Гагарина Спорт, 15 апр, 22:43 Саакашвили предостерег Зеленского от повторения судьбы Ющенко Политика, 15 апр, 22:32
Общество ,  
0 
Святой престол Ватикана шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери

Официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти заявил, что пожар в соборе Парижской богоматери вызывает шок и печаль. Об этом сообщает Reuters.

«Известие об ужасном пожаре, который разрушил собор Нотр-Дам, символ христианства во Франции и в мире, вызвало шок и печаль у Святого престола. Мы выражаем близость французским католикам и жителям Парижа и будем молиться за пожарных и тех, кто делает все возможное, чтобы преодолеть эту драматическую ситуацию», — сказал Джизотти.

Общество
Обрушение шпиля собора Парижской Богоматери. Видео

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль собора и была полностью уничтожена крыша. Как полагают спасатели, причиной пожара могли стать реставрационные работы, которые проводились на крыше собора. Данных о пострадавших не поступало. Реликвии собора также не пострадали. По факту пожара прокуратура начала проверку. 

На место происшествия прибыли премьер-министр Франции Филипп Эдуар и президент Эммануэль Макрон. Из-за возгорания он был вынужден отложить речь, которую планировалось произнести по итогам национальных дебатов. 

Общество
Огонь перекинулся на башню собора Парижской Богоматери

Представитель собора допустил почти полное уничтожение здания. По его словам, все деревянные интерьеры собора, скорее всего, будут уничтожены.

Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) был построен в XII веке. Его возводили в течение почти двух столетий. Во время Великой французской революции (середина XIX века) собор сильно пострадал, на его реконструкцию ушло более 20 лет. Вторая реконструкция была проведена в 2013 году — к 850-летию собора.

Теги: Париж, Нотр-Дам, собор Парижской богоматери, Ватикан
Материалы по теме
После пожара в соборе Парижской Богоматери не оказалось пострадавших
Общество
Крыша собора Парижской Богоматери полностью обрушилась из-за пожара
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter