Святой престол Ватикана шокирован пожаром в соборе Парижской Богоматери

Официальный представитель Ватикана Алессандро Джизотти заявил, что пожар в соборе Парижской богоматери вызывает шок и печаль. Об этом сообщает Reuters.

«Известие об ужасном пожаре, который разрушил собор Нотр-Дам, символ христианства во Франции и в мире, вызвало шок и печаль у Святого престола. Мы выражаем близость французским католикам и жителям Парижа и будем молиться за пожарных и тех, кто делает все возможное, чтобы преодолеть эту драматическую ситуацию», — сказал Джизотти.

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. В результате пожара обрушился шпиль собора и была полностью уничтожена крыша. Как полагают спасатели, причиной пожара могли стать реставрационные работы, которые проводились на крыше собора. Данных о пострадавших не поступало. Реликвии собора также не пострадали. По факту пожара прокуратура начала проверку.

На место происшествия прибыли премьер-министр Франции Филипп Эдуар и президент Эммануэль Макрон. Из-за возгорания он был вынужден отложить речь, которую планировалось произнести по итогам национальных дебатов.