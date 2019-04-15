Огонь перекинулся на башню собора Парижской Богоматери

Огонь в Нотр-Даме распространился на северную башню собора. Ранее в здании обрушились шпиль и крыша

Фото: Ian Langsdon / EPA / ТАСС

Огонь в соборе Парижской Богоматери перекинулся на северную башню. Об этом сообщает Le Figaro.

Пожар начался около 18:50 (19:50 мск). По предварительным данным, это произошло из-за проводившихся там реставрационных работ. Позднее обрушился шпиль, установленный в XIX веке, и крыша здания.

Представитель собора Парижской Богоматери Андре Фено заявил, что все деревянные интерьеры собора, скорее всего, уничтожены. «Все в огне. Несущей конструкции, одна часть которой датируется XIX веком, а другая — XIII веком, ничего не останется», — рассказал он изданию.

В результате ЧП никто не пострадал.