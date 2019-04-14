США и Бразилия потребовали от России и Китая прекратить поддержку Мадуро

Необходимо, чтобы «внешние силы», в том числе Куба, Россия и Китай, перестали оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро. Об этом говорится в сообщении Госдепа, опубликованном по итогам телефонных переговоров госсекретаря США Майка Помпео с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

Стороны также «обязались продолжить совместную работу по урегулированию политического, экономического и гуманитарного кризиса в Венесуэле», отмечается в сообщении.

Политическая ситуация в республике обострилась после того, как в конце января лидер оппозиции и глава парламента Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом страны вместо Мадуро в знак несогласия с его инаугурацией. Он пообещал добиться прекращения узурпации власти и проведения досрочных выборов. В поддержку Гуаидо выступили США, а также ряд стран Латинской Америки и Евросоюза. Россия, Китай, Куба и Турция назвали действия оппозиции нелегитимными и поддержали действующего лидера. Российский президент Владимир Путин во время телефонного разговора с Мадуро подчеркнул, что Москва будет поддерживать законные власти Венесуэлы.

13 апреля Помпео назвал лицемерными призывы России и Китая о невмешательстве в дела Венесуэлы. Говоря о Китае, он заявил, что «их собственные финансовые интервенции» способствовали разрушению республики. Также Помпео назвал присутствие российских военных в этой стране «явной провокацией».