WikiLeaks опубликовала видео с котом Ассанжа

Организация WikiLeaks опубликовала в своем Twitter видео с котом Джулиана Ассанжа, который сидит возле экрана телевизора, где демонстрируются кадры задержания его хозяина у здания посольства Эквадора в Лондоне.

«Мы можем подтвердить, что кот Ассанжа в безопасности, — говорится в комментарии к видеозаписи. — Ассанж попросил своих адвокатов спасти его от угроз посольства в середине октября». WikiLeaks добавила, что «они воссоединятся на свободе».

Основатель WikiLeaks завел кота в 2016 году. У животного есть собственная страница в Twitter, СМИ называли его «центральной частью пиар-кампании Ассанжа». В ноябре прошлого года Ассанж согласился передать кота адвокатам, чтобы они поместили его в безопасное место после угроз посольства Эквадора отдать животное в приют.