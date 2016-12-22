Ассанж отказался от кота из-за угроз приютом от посольства Эквадора

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж согласился передать своего кота адвокатам, чтобы они поместили его в безопасное место после угроз посольства Эквадора отдать животное в приют. Об этом в своем Twitter сообщила редактор сайта Freedom for Assange Ханна Йонассон.

«Возмущенный этой угрозой, он (Ассанж) попросил своих адвокатов передать кота в безопасное место. Сейчас кот находится у семьи Ассанжа», — написала Йонассон и добавила, что «они встретятся на свободе».

Кот появился у Джулиана Ассанжа в мае 2016 года. The Verge называет животное «центральной частью пиар-кампании Ассанжа». У кота есть собственная страница в Twitter.

30 октября суд в Эквадоре обязал Джулиана Ассанжа убирать за котом лоток. Как считает основатель WikiLeaks, новые правила посольства, согласно которым он, помимо уборки за котом, должен сам оплачивать свои медицинские счета и телефонные звонки, могут быть знаком того, что президент Эквадора Ленин Морено планирует выдать его властям США.

Джулиан Ассанж находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил убежища в диппредставительстве для того, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест. В этой стране основателя WikiLeaks обвиняли в изнасиловании, а также в принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве. Кроме того, Ассанж опасался депортации в США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.



По словам самого Ассанжа, обвинения против него политически мотивированы.