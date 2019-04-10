Песков подтвердил встречу Путина с Медведчуком

Президент России Владимир Путин действительно недавно встречался с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Владимиром Медведчуком, передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

По его словам, Медведчук приезжал, чтобы обсудить освобождение арестованных украинских моряков.

Медведчук официально прилетал в Россию в конце марта вместе с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко для встречи с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. После этого Песков заявил, что встречи Путина с Бойко и Медведчуком не запланированы.

Позднее на Украине завели уголовное дело в отношении выпустивших Бойко и Медведчука с территории страны служб, а затем запретили нерегулярные авиарейсы в Москву. Отмечалось, что данную меру выработало МВД «с целью защиты государственной безопасности».

Более двух десятков украинских моряков был задержаны и впоследствии арестованы Россией после осеннего инцидента в Керченском проливе. По версии погранслужбы ФСБ, несколько кораблей ВМС Украины нарушили госграницу России и не отреагировали на приказ остановиться.