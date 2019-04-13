СМИ сообщили об отставке главы разведки Судана

Переходный военный совет Судана принял отставку главы Национальной службы безопасности и разведки (NISS) страны Салаха Абдаллы. Об этом этом сообщает суданское информационное агентство SUNA.

«Глава Переходного военного совета Абдельфаттах аль-Бурхан принял отставку директора Национальной службы безопасности и разведки (NISS) Салаха Абдаллы», — говорится в сообщении.

11 апреля в Судане произошел государственный переворот. Армия объявила об отстранении президента Омара аль-Башира от власти и роспуске парламента. В свою очередь, министр обороны Судана генерал-лейтенант Авад бен Ауф заявил о взятии власти в стране военными на два года и начале переходного периода. Также в Судане был сформирован военный совет и на три месяца ввели чрезвычайное положение. В течение месяца в стране будет действовать комендантский час.

Причиной тому послужило недовольство жителей страны значительным повышением цен на топливо, хлеб и муку, а также острым дефицитом основных продуктов питания. Массовые волнения в Судане возникли еще в середине декабря 2018 года. Тогда в​ столкновениях погибли по меньшей мере 20 человек, более 150 пострадали. С 6 апреля перед президентской резиденцией проходила сидячая забастовка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся в Судане ситуацию, заявлял, что в Кремле следят за происходящим в африканской стране. Он подчеркнул, что ситуация в Судане «является исключительно внутренним делом самих суданцев». Кроме того, Песков выразил надежду, что при любом исходе отношения Москвы и Хартума «будут константой во внешней политике Судана».