Совершившие переворот в Судане военные назвали нового руководителя страны

Захвативший власть в Судане Военный переходный совет возглавил министр обороны страны. Президентские выборы в ближайшие два года проводиться не будут, что уже вызвало критику из Вашингтона

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Государственное телевидение Судана сообщило о том, что захвативший власть в стране военный совет возглавил министр обороны Авад Мухамед Ахмед ибн Ауф. Именно он в последние несколько месяцев занимал должность первого вице-президента, а накануне заявил о снятии со своего поста многолетнего лидера страны Омара аль-Башира, сообщает агентство Reuters.

Ауф в 2000-е годы возглавлял военную разведку, затем руководил генеральным штабом Судана. После 2010 года он некоторое время занимал должность посла Судана в Омане.

В 2007 году Ауф был внесен в американский санкционный список. В Вашингтоне были недовольны его хорошими связями с Ираном. Помимо этого генерал подозревался в том, что отдавал приказы жестоко расправляться с мирным населением во время конфликте в северном Дарфуре.

Заместителем Ауфа в военном совете станет генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махи. Последний возглавлял суданский Генштаб.

Ранее Ауф заявил, что следующие президентские выборы в Судане состоятся через два года. Это вызвало негативную реакцию в Вашингтоне. В Государственном департаменте в США подчеркнули, что передача власти гражданскому правительству должна состояться значительно раньше. Там указали, что выступают за мирный и демократический Судан.