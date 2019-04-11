Кремль назвал ситуацию в Судане внутренним делом страны

Кремль следит за ситуацией в Судане, где, по данным СМИ, произошла попытка военного переворота. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Надеемся, что там не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам, — добавил представитель Кремля. — Рассчитываем, что ситуация в самое ближайшее время вернется в конституционное русло».

Песков подчеркнул, что ситуация в Судане «является исключительно внутренним делом самих суданцев». Также он выразил надежду, что при любом исходе отношения Москвы и Хартума «будут константой во внешней политике Судана».

Как ранее сообщили местные СМИ, 11 апреля на встрече военного командования в Хартуме было решено отстранить от власти президента Омара аль-Башира и распустить правительство. По данным Reuters, аль-Башир на фоне массовых протестов решил уйти в отставку после 25 лет правления.