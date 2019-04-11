Госдума приняла закон о выплатах детских пособий по месту проживания

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий родителям подавать заявление для получения выплат на ребенка по месту их фактического проживания, сообщается на сайте Госдумы.

Принятые поправки позволят родителям подавать заявление на пособия в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка не только по месту регистрации, но и по месту фактического проживания. Документ также обязывает граждан извещать соответствующие органы об изменении места проживания.

Отмечается, что принятые поправки устраняют несоответствие действующего законодательства и ст. 20 Гражданского кодекса.

В феврале в ходе обращения к Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил об увеличении детских пособий и расширении контингента их получателей. Для этого из бюджета дополнительно потребуется в 2019 году 26,2 млрд руб., в 2020 году — 28,6 млрд руб., в 2021 году — 30,1 млрд руб.

