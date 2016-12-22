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Власти увеличили размер пособия по беременности и родам
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Власти увеличили размер пособия по беременности и родам
Общество, 08:23
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Власти увеличили размер пособия по беременности и родам
С 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам увеличится до почти 52 тыс. руб., а его максимальный размер возрастет до 301 тыс. руб.
Фото: Константин Лемешев / ТАСС

Минимальная сумма пособия для женщин, которые ушли в отпуск по беременности и родам, с 1 января возрастет до почти ​52 тыс. руб., а ее максимальный размер увеличится до 301 тыс. руб. по сравнению с 282 тыс. руб. в 2018 году. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС).

«При наступлении страховых случаев с 1 января 2019 года минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит 51 919 рублей», — сказали в пресс-службе. Предыдущее увеличение декретных выплат произошло 1 мая 2018 года, тогда эта сумма была увеличена до 51 380 руб. «Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска с 1 января 2019 года составит 301 095,2 рубля», — добавили в фонде.​

Также увеличится и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет: с Нового года он превысит 26 тыс. руб., вместо 24 тыс. руб. в текущем году. 

Продолжительность отпуска по беременности и родам зависит от нескольких факторов и обычно составляет 140 дней: по семьдесят до родов и после них. Еще одна социальная гарантия — отпуск по уходу за ребенком, его продолжительность может составлять до трех лет и он может быть прерван в любой момент по желанию родителей. До достижения ребенком возраста полутора лет выплачивается ежемесячное пособие.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: пособие , беременность , демография
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