Путин объявил об увеличении детских пособий

Сейчас право на это пособие получают семьи, в которых месячный среднедушевой доход (совокупный доход семьи от всех источников, деленный на количество членов семьи, включая младенца) не превышает 1,5 прожиточного минимума в регионе за второй квартал предыдущего года. Например, для Москвы пороговое значение сейчас составляет 28,17 тыс. руб. Если бы инициатива Путина действовала сразу, то порог среднедушевого дохода для получения выплаты на ребенка увеличился бы до 37,56 тыс. руб.

Само пособие равно прожиточному минимуму ребенка в регионе — в среднем по стране это около 11 тыс. руб. в месяц.

Во-вторых, пособие по уходу за ребенком-инвалидом будет увеличено с 5,5 тыс. руб. в месяц до 10 тыс. руб. Президент предложил сделать это уже с 1 июля текущего года. «Понимаю, конечно, что и это немного. И тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе», — сказал Путин.

Наконец, на третьего и последующего ребенка в семье Путин предложил назначать прямую выплату из бюджета на погашение ипотеки в размере 450 тыс. руб. Таким образом, в совокупности с материнским капиталом семья сможет получить фактически 900 тыс. руб. «Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тыс. руб. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры», — заявил президент.

По его словам, для этого из бюджета потребуется в 2019 году дополнительно 26,2 млрд руб., в 2020 году — 28,6 млрд, в 2021 году — 30,1 млрд руб.