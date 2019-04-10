Стадион в Киеве получил запрос на дебаты Порошенко и Зеленского

Национальный спортивный комплекс «Олимпийский» в Киеве получил запросы от представителей кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на проведение дебатов. Об этом сообщается на сайте стадиона.

«В частности, от представителя кандидата в президенты Порошенко Петра Алексеевича — на 14 и 19 апреля 2019 года, и от представителя кандидата в президенты Зеленского — на 19 апреля 2019 года», — говорится в сообщении. Отмечается, что представители стадиона и кандидатов начали переговоры по поводу обеспечения проведения дебатов.

В начале апреля Зеленский предложил Порошенко провести дебаты на стадионе, а перед этим сдать анализы на алкоголь и наркотики. Предварительные результаты показали, что в их моче и крови нет следов наркотических средств.

Согласно законодательству, дебаты должны проходить за два дня до второго тура выборов, который состоится 21 апреля. Однако выяснилось, что на стадионе в этот день запланирована книжная ярмарка. Порошенко предложил перенести дебаты на 14 апреля. В ЦИК Украины напомнили, что по законодательству встреча кандидатов должна состояться в студии телеканала «Общественного телевидения». В штабе Зеленского предложили Порошенко оплатить дебаты, которые обойдутся примерно в 6 млн грн (14,6 млн руб.), пополам.