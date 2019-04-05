В анализах Порошенко не нашли следов наркотиков

Результаты экспресс-анализов действующего президента Украины Петра Порошенко показали отсутствие в его организме наркотических психоактивных веществ. Об этом сообщил главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый, передает ТСН.
По его словам, наркологический осмотр состоял из двух частей: врачебный осмотр и сбор биологических материалов.
«В этом случае мы отобрали кровь, мочу и волос вместе с волосяным фолликулом. Исследование проводилось четырьмя учреждениями», — рассказал он.
Главврач отметил, что в течение следующих двух часов медики проведут более основательное и детальное исследование анализов, которые дадут информацию о наличии или отсутствии в крови Порошенко алкоголя, а процедура обследования волос займет по времени до двух недель.