В анализах Порошенко не нашли следов наркотиков

Сейчас же прошли пока быстрые тесты по выявлению психоактивных веществ в организме.«Никаких психоактивных веществ найдено не было», — заключил Ярый.

Прохождение медосмотра и сдача анализов были условиями проведения дебатов между актером Владимиром Зеленским и Петром Порошенко. Дискуссия должна пройти 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. Провести дебаты не в телестудии, а на стадионе предложил Зеленский. Они оба вышли во второй тур выборов презиента, который состоится 21 апреля.