В штабе Зеленского предложили Порошенко оплатить дебаты 50 на 50

В штабе Зеленского предложили Порошенко оплатить дебаты 50 на 50

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского готов взять на себя половину расходов по финансированию дебатов с действующим главой страны Петром Порошенко. Об этом «Украинским новостям» заявил представитель штаба.

«Наше предложение — [финансирование] на двоих», — сказал он.

О какой сумме идет речь, он не уточнил. Как пишет издание, по данным Национальной общественной телерадиокомпании Украины, дебаты обойдутся в 6 млн гривен (14,6 млн руб.)

Зеленский по итогам первого тура выборов на Украине, который прошел 31 марта, набрал 30,24% голосов. Порошенко получил поддержку 15,59% избирателей. Они вышли во второй тур, который состоится 21 апреля.