Стадион запланировал мероприятие на день дебатов Порошенко и Зеленского

На стадионе «Олимпийский в Киеве, где кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский 19 апреля намерены провести дебаты, планируется провести мероприятие под названием «Весенний книжный Медвин». Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Отмечается, что дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 19 апреля, однако с 19 по 21 апреля на стадионе планируется провести книжную встречу.

На странице мероприятия в Facebook организаторы мероприятия призвали помочь в проведении книжных дебатов. Кроме того, организаторы отметили, что никаких официальных заявок на проведение других событий на стадионе не поступало, равно как и организаторы книжной встречи не получали от стадиона отказов в проевдении мероприятия.

«Никаких отказов не поступало нам! Давайте покажем всем, что 19 апреля на НСК запланированы книжные дебаты! Читай...те!» — говорится в сообщении.

Согласно украинскому законодательству, дебаты между кандидатами в президенты должны состояться за два дня до второго тура выборов, которые назначены на 21 апреля. В первом туре Зеленский и Порошенко набрали 30,24% и 15,95% голосов соответственно, после чего Зеленский вызвал на дебаты Петра Порошенко и предложил провести их на самом большом стадионе страны. В свою очередь, Порошенко предложил разделить предвыборные дебаты на три этапа, разделив их на разные важные для страны темы. В частности, действующий президент страны обозначил несколько основных направлений: позицию верховного главнокомандующего по программе укрепления обороны и безопасности страну, стратегию внешней политики и защиту конституционных прав и свобод граждан.