Туск предложил обсудить «гибкую отсрочку» Brexit на внеочередном саммите

Председатель Евросовета Дональд Туск предложил обсудить возможность гибкого продления срока Brexit на внеочередном саммите 10 апреля. Об этом говорится в его письме, опубликованном на сайте Европейского совета.

«Одним из возможных вариантов может быть гибкое продление, которое будет продолжаться столько времени, сколько необходимо, но не более одного года», — пояснил Туск. Он добавил, что гибкость позволит прекратить продление, как только обе стороны ратифицируют соглашение о выходе.

По словам Туска, неопределенность может нанести вред европейским компаниям и гражданам. Кроме того, в случае отсутствия договоренности о продлении Brexit может возникнуть риск выхода Британии из ЕС без сделки.

«Наш опыт и глубокие разногласия внутри палаты общин дают нам мало оснований верить, что процесс ратификации может быть завершен к концу июня», — подчеркнул Туск.