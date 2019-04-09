В Москве началась церемония прощания с Георгием Данелией

В Москве началась церемония прощания с Георгием Данелией

В Москве в Доме кино началась церемония прощания с режиссером ​Георгием Данелией, передает корреспондент РБК.

После церемонии прощания режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

Данелия умер 4 апреля в возрасте 88 лет. Его жена Галина Юркова-Данелия ​сообщила, что он скончался от остановки сердца. В феврале его госпитализировали из-за воспаления легких. Впоследствии Данелию ввели в искусственную кому. В начале апреля он пришел в себя и начал дышать самостоятельно.

Режиссер снял более 20 фильмов, в том числе «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Кин-дза-дза», «Афоня» и «Тридцать три». Он также написал сценарий к фильму «Джентльмены удачи» и другим лентам.