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Delta Air Lines $70 (+22,74%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Жена Данелии назвала причину смерти режиссера

Супруга режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия подтвердила РБК кончину своего супруга, уточнив, что смерть наступила в результате остановки сердца.

«Я подтверждаю, Георгий только что умер от остановки сердца», — сказала она.

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«Меня интересовали герои, а не история»: чем запомнился Георгий Данелия

Георгий Данелия скончался 4 апреля на 89-м году жизни. С февраля режиссер находился в больнице, куда был госпитализирован с воспалением легких. Он был помещен в реанимацию и введен в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. В начале апреля супруга рассказывала, что состояние Данелии немного улучшилось, и он начал дышать самостоятельно.

Общество
Умер Георгий Данелия

Режиссер родился 25 августа 1930 года в Тифлисе (сегодня — Тбилиси). Широкую известность ему принес вышедший в 1964 году его фильм «Я шагаю по Москве». На счету Данелии также такие фильмы, как «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза», «Тридцать три» и «Совсем пропащий!».

Данелия также известен как сценарист. Среди его работ в этой роли — «Джентльмены удачи», «Француз» и «Привет от Чарли Трубача».

Теги: Георгий Данелия, режиссер, причина смерти
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