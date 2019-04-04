Жена Данелии назвала причину смерти режиссера

Супруга режиссера Георгия Данелии Галина Юркова-Данелия подтвердила РБК кончину своего супруга, уточнив, что смерть наступила в результате остановки сердца.

«Я подтверждаю, Георгий только что умер от остановки сердца», — сказала она.

Георгий Данелия скончался 4 апреля на 89-м году жизни. С февраля режиссер находился в больнице, куда был госпитализирован с воспалением легких. Он был помещен в реанимацию и введен в искусственную кому, чтобы стабилизировать дыхание. В начале апреля супруга рассказывала, что состояние Данелии немного улучшилось, и он начал дышать самостоятельно.