Умер Георгий Данелия

Кинорежиссеру было 88 лет. В конце февраля Данелия был госпитализирован с воспалением легких

Георгий Данелия (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Советский и российский кинорежиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет. Об этом РБК сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Я подтверждаю, Георгий только что умер от остановки сердца», — сказала РБК жена режиссера Галина Юркова-Данелия.

В пресс-службе Российской академии художеств сообщили РБК, что на данный момент информации о месте и дате похорон нет.

В конце февраля стало известно, что режиссер был госпитализирован из-за воспаления легких. Позднее стало известно, что он попал в реанимацию, врачи для стабилизации дыхания ввели Данелию в искусственную кому. Позже близкие режиссера сообщали, что он был выведен из этого состояния и начал дышать самостоятельно.